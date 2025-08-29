Юрист Георгиева: за сбор охраняемых видов грибов можно лишиться свободы
Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в интервью RT сообщила, что сбор грибов, занесённых в список особо охраняемых, может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы.
По её словам, за уничтожение редких грибов предусмотрена административная ответственность, а за уничтожение краснокнижных экземпляров и вовсе — уголовная.
Назначенный срок может достигать четырёх лет лишения свободы, если речь идёт об уголовной ответственности, — предупредила собеседница телеканала.
«Административная ответственность предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физического лица. Если правонарушение совершило юридическое лицо, штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей», — отметила юрист.
Георгиева уточнила, что за сбор и продажу грибов с психотропными или наркотическими свойствами предусмотрены серьёзные меры наказания, включая исправительные работы и даже лишение свободы.
