Выживший после отравления поганками пастор простил свою отравительницу

В Австралии пастор Иэн Уилкинсон, чудом переживший смертельное отравление, обратился к суду во время слушаний по делу Эрин Паттерсон. Мужчина признался, что его жизнь опустошена после гибели супруги и близких друзей, а свое нынешнее состояние он охарактеризовал как «наполовину мертвое». Несмотря на перенесенную трансплантацию печени и долгие месяцы реабилитации, Уилкинсон заявил, что лично простил Паттерсон за причиненный ему вред.

При этом он подчеркнул, что не вправе говорить от имени других жертв. Инцидент произошел в июле прошлого года, когда Эрин Паттерсон приготовила для родственников говядину по-веллингтонски, в которую были добавлены смертельно опасные грибы. Суд уже признал ее виновной в гибели трех человек. Обвиняемая продолжает настаивать на том, что отравление стало чудовищной случайностью, и не планирует подавать апелляцию после вынесения приговора.

