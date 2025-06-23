Юрист Годжаева пояснила, почему самовольный уход на обед является нарушением дисциплины

Трудовое законодательство гарантирует каждому сотруднику право на перерыв, но устанавливает четкие рамки его использования. Юрист София Годжаева разъяснила Life.ru тонкости регулирования обеденных пауз на рабочем месте.

По ее словам, работник имеет право на продолжительность отдыха от 30 минут до двух часов, однако обед не включается в рабочее время, а при смене менее четырех часов может не предоставляться.

Юрист подчеркнула, что при этом самовольное увеличение перерыва, несанкционированные отлучки (перекуры, чаепития) и опоздание после перерыва без уважительной причины являются запрещенными и могут повлечь за собой дисциплинарные взыскания и даже увольнение за прогул.

По ее мнению, все дополнительные паузы — вопрос договоренностей, а не права. Сотрудникам рекомендуется строго соблюдать установленный график перерывов, а работодателям — четко прописывать все условия в локальных нормативных актах. Это поможет избежать конфликтов и дисциплинарных разбирательств на рабочем месте.

Ранее Госдума приняла закон, защищающий работников от беспричинного снижения премий.