Юрист Голощапов советовал родителям указывать в договоре запреты для няни

Юрист Андрей Голощапов в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что любой договор требует тщательной проработки и обсуждения, в том числе и документ, которые оформляется для частных нянь. Родителям специалист советовал очень подробно составлять правила и закреплять их юридически ради безопасности детей и имущества.

Няни берут на себя ответственность за малыша. Здесь важно не только доверить чужому человеку ребенка, но и закрепить это на бумаге. При этом юрист советует указывать абсолютно все нюансы и правила, не упуская ничего. Делается это для решения спорных моментов и спокойствия родителей.

«Согласно документу, в услугу входят оказание первой помощи, гигиенические процедуры и кормление ребенка, а также игры и развивающие занятия. Этот список можно дополнить по желанию родителей. Например, включить приготовление еды, уборку детской или прогулки», – сообщил Андрей Голощапов.

Специалист особенно выделяет важность указания запретов для няни, оплату по окладу или по тарифной ставке, а также расписать причины для расторжения договора. Словом, нужно обозначить все-все пункты. Хотя предусмотреть все невозможно, большая часть ситуаций должна быть проработана.

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