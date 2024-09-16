Юрист Хаминский: актера Ткачука могут отправить в колонию на 10 лет

Юрист Александр Хаминский заявил RT , что звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук может получить 10 лет лишения свободы, если его действительно обвиняют по двум уголовным статьям.

Евгений Ткачук, по данным СМИ, обвиняется в хранении и контрабанде наркотических веществ. По словам юриста, в этом случае звезде популярного сериала грозит до десяти лет заключения. Многое будет зависеть от конкретной статьи и количества запрещенных веществ, которые он мог перемещать.

«То, что, помимо хранения наркотических средств без цели сбыта, актеру вменили еще и контрабанду наркотиков, связано с тем, что запрещенные вещества были обнаружены в процессе досмотра в аэропорту... При этом, в отличие от хранения, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров является тяжкой статьей, ответственность по которой составляет до семи лет лишения свободы», — заявил юрист.

Напомним, утром 15 сентября в аэропорту Пулково задержали мужчину 1984 года рождения. У него нашли сверток с неизвестным веществом. Данные совпали с актером Евгением Ткачуком.

Ранее сообщалось, что на актера Ткачука из «Короля и Шута» завели два уголовных дела.