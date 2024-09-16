На актера из «Короля и Шута» завели два уголовных дела

Попытка улететь из Санкт-Петербурга обернулась для Евгения Ткачука неприятными последствиями. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Мойке.

Согласно данным источника, на актера завели два уголовных дела (о хранении наркотиков и контрабанде). Известно, что сотрудники аэропорта Пулково нашли у него сверсток с веществом. Оттуда Евгений Ткачук направлялся в Тбилиси.

Однако позже его мама сообщила о том, что он находится дома. Как выяснилось, актера отпустили под обязательство о явке.

Евгений Ткачук – российский актер театра и кино, кинорежиссер, а также певец, продюсер и сценарист. Сейчас ему 40 лет. Сериал «Тихий Дон» 2015 года – это еще одна из известных работ, в которой снялся Ткачук. В нем ему досталась роль главного героя (Григория Мелехова).

Ранее актера задержали в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. При досмотре у него обнаружили подозрительный сверток.