Юрист Хаминский напомнил, что пени за просроченный налог начисляют с 3 декабря

Граждане, которые не успели своевременно уплатить налоги на недвижимость и транспорт, будут обязаны уплатить пени за просрочку начиная с 3 декабря, сообщил РИА Новости налоговый адвокат и глава центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

Юрист пояснил, что крайний срок для уплаты имущественного налога наступает значительно позже окончания отчетного года. Это значит, что за 11 месяцев граждане могут либо случайно забыть, либо игнорировать свои налоговые обязательства.

Начало начисления пеней отсчитывается с 3 декабря, в этом году — с первого вторника месяца. Благодаря высокой степени цифровизации налоговой службы выявить недобросовестных налогоплательщиков не составит труда. Хаминский добавил, что 1 декабря — воскресенье — входит в срок уплаты, поэтому начисление пеней начнется с третьего числа.

По словам юриста, сначала гражданину отправят уведомление о необходимости уплаты налога. Если налогоплательщик не произведет оплату в указанные сроки, налоговые органы обратятся в суд для взыскания долга. По словам Хаминского, суды обычно принимают решения в пользу налоговиков.

После судебного разбирательства начнутся действия приставов, которые могут запретить выезд за границу, арестовать счета и наложить ограничения на имущество. Кроме этого, должник будет обязан уплатить пени в размере 1/300 от суммы долга по ключевой ставке ЦБ и исполнительский сбор в 7% от суммы взыскания.

Ранее юрист Хаминский предупредил о штрафе за летнюю резину на авто с 1 декабря.