Юрист Хаминский напомнил о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля

Граждане других государств, которые получили вид на жительство (ВНЖ) или стали гражданами Российской Федерации до 1 апреля 2024 года, с 1 апреля этого года могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей за наличие водительских прав, выданных в другой стране, сообщил Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, в интервью РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в 2023 году в законодательство о безопасности дорожного движения были внесены изменения. В соответствии с этими изменениями, иностранные граждане, которые получили вид на жительство или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, должны заменить свои водительские права, выданные в других странах, на российские.

Эти нововведения затрагивают и граждан Российской Федерации, которые въехали в страну до 1 апреля 2024 года, когда закон вступил в действие. Согласно закону, иностранные водительские удостоверения становятся недействительными для управления транспортными средствами на территории России через год после вступления закона в силу, отметил собеседник агентства.

«Таким образом, крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением», — рассказал Хаминский.

Специалист обратил внимание на то, что с 1 апреля больше не будет действовать упрощённый порядок замены водительских удостоверений без сдачи экзаменов.

Для замены прав категорий А и В достаточно будет сдать только теоретический экзамен. Однако для замены прав категорий C и D потребуется пройти обязательное обучение в автошколе, включая как сдачу как теории, так и практического экзамена по вождению, пояснил Хаминский.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в ГИБДД введены новые правила регистрации транспортных средств. Теперь при постановке на учет автовладельцам в России не нужно будет предоставлять полис ОСАГО.