Юрист Хаминский оценил легализацию эвтаназии бездомных собак в Хабаровском крае

В Хабаровском крае легализовали эвтаназию бездомных животных — такой закон подписал губернатор региона Дмитрий Демешин. По словам юриста Александра Хаминского, решение властей региона является грубым нарушением федерального законодательства и превышением региональных полномочий. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он уточнил, что Закон РФ «Об ответственном обращении с животными» прямо запрещает умерщвление животных без владельцев, кроме исключительных случаев. Тем не менее властями Хабаровского края данные основания были расширены до абсурда, разрешив усыпление собак, причинивших вред здоровью человека. Таким образом, указанный регион не только проигнорировал действующий закон РФ, а также и присвоил себе право, в котором федеральный парламент отказал всем субъектам РФ.

По мнению юриста, проблему можно решать в правовом поле: усилить программу «отлов-стерилизация-возврат», ввести штрафы за самовыгул домашних питомцев, а также развивать сеть приютов. В целом убийство животных как быстрое решение не только незаконно, а также и неэффективно, поскольку через несколько месяцев после отлова и эвтаназии на улицах появятся новые стаи, а корень проблемы, кроющийся в бесконтрольном размножении животных и безответственности владельцев, никуда не исчезнет.

Он подчеркнул, что этот акт требует немедленной отмены прокуратурой или судом. Верховный суд РФ уже признавал аналогичные региональные инициативы не соответствующими федеральному законодательству.

Ранее сообщалось, что на ребенка в Астраханской области напала стая собак.