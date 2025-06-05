На ребенка в Астраханской области напала стая собак

В Астраханской области стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика, который в этот момент катался на велосипеде. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал «Про Володарский».

В публикации говорится о том, что ребенок катался на велосипеде, когда за ним бросились три собаки. Мальчик упал, и животные стали его кусать. Об этом рассказала тетя пострадавшего ребенка.

Уточняется, что собак отогнали прохожие, а мальчика доставили в больницу, где ему сделали несколько прививок. У ребенка несколько ран, одна из них довольно глубокая, ее пришлось зашивать. Горожане обращают внимание на тот факт, что собак следовало бы отловить и усыпить, ведь сейчас лето, многие дети гуляют.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Омске пчелы насмерть закусали собаку и ужалили женщину.