С 1 августа россияне смогут отказываться от массовых рассылок

С 1 августа 2025 года в России вступит в силу закон, согласно которому граждане смогут отказываться от массовых рассылок.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Отказаться от обзвонов и рассылок россияне смогут через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. На портале «Госуслуги» появится специальный сервис, где можно будет пожаловаться на спам, который будет проникать на телефон. Ожидается, то нововведение позволит уменьшить количество спам-сообщения и повысить комфорт пользователей в цифровом мире, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что владельцы iPhone в России массово жалуются на катастрофические баги в iOS 26.