Юрист Хаминский перечислил взыскания, от которых не спасет налоговая амнистия

По словам юриста Александра Хаминского, жителям нашей страны не следует рассчитывать на прощение штрафов, недоимок и пени на фоне налоговой амнистии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он пояснил, что прежде налогоплательщики извлекали необоснованную выгоду, применяя различные режимы и распределяя финансовые потоки между множеством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь простого принятия амнистии станет мало.

По мнению юриста, налогоплательщики будут вынуждены ликвидировать ранее созданные юридические лица или переводить их на ключевую систему налогообложения. При этом попытка отсидеться приведет к крайне печальному итогу.

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