Юрист Хаминский пояснил, когда можно получить доступ к спецсчетам иноагентов

C этого месяца по новому закону иноагенты не могут свободно распоряжаться средствами, полученными от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспортных средств, и доходами от интеллектуальной собственности. Все финансы зачисляются на рублевый специальный счет, списать их можно только в пользу госбюджета. По словам юриста Александра Хаминского, восстановить доступ к деньгам иноагента на спецсчете он и его наследники смогут только в том случае, если он лишится указанного статуса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что запреты, связанные с деятельностью иноагентов, установлены законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Перечень указанных запретов закрыт и может дополняться только через федеральные законы.

По мнению юриста, списать денежные средства со спецсчета можно только по обязательствам иностранного агента в случае их взыскания в бюджетную систему или в иных случаях, установленных Правительством РФ. Таким образом, фактически распорядиться указанными средствами иноагент сможет только в случае снятия с него данного статуса. Однако любой юридический статус прекращается со смертью лица, и наследники иноагента смогут получить накопленные на спецсчету средства в порядке наследования на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иностранным агентам.