Юрист Хаминский пояснил, почему жителям РФ не смогут навязывать добровольную страховку при покупке билетов

В нижней палате парламента принят в первом чтении законопроект, защищающий потребителей от навязывания дополнительных товаров и услуг за отдельную плату. По словам юриста Александра Хаминского, указанный законопроект повысит защищенность потребителей от покупки нежелательных товаров и услуг, прежде всего продавцы билетов больше не смогут заведомо включать в ключевой договор согласие на добровольное страхование. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что продавцам в России и так запрещено навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги, так как сегодня им за подобные действия им грозит административная ответственность. В целом указанный законопроект установит запрет на навязывание потребителю дополнительных услуг путем проставления продавцом, исполнителем или владельцем агрегатора автоматических отметок о согласии с их приобретением.

По мнению юриста, в любом случае потребителю каждый раз необходимо внимательно оценивать условия заключаемого с продавцом договора и в случае нарушения своих прав немедленно обращаться в Общество защиты прав потребителей.

Ранее экономист Анисимова пояснила важность принятия закона, защищающего от лишних трат.