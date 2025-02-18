Юрист Хрусталева перечислила ключевые причины, когда туриста могут не пустить за рубеж

Долгожданная поездка за рубеж может сорваться в последний момент на фоне различных факторов, в числе которых неоплаченные долги и различные обязательства, попадающие под ограничения в соответствии с законодательством РФ. Юрист Анна Хрусталева перечислила ключевые причины, из-за которых отечественных путешественников могут развернуть на паспортном контроле. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, общие правила для запрета на выезд требуют, чтоб долговые обязательства превысили 30 тыс. рублей в отношении неуплаты кредитов, штрафов или коммунальных услуг, а также заложенности по налогам. Также покинуть страну не смогут участники активных дел по банкротству. Долги в сумме 10 тыс. рублей могут стать препятствием в случае, если это неисполнение алиментных обязательств, неуплата по требованиям о возмещении вреда здоровью, требования о выплатах в связи с гибелью кормильца и обязательства по уплате сумм за причинение морального вреда из-за преступных действий.

Юрист добавила, что при этом неисполнение решений неимущественного характера тоже может помешать поездке. Так, это передача ребенку второму родителю по решению суда, выселение должника, восстановление на работе незаконно уволенного сотрудника прочее.

По ее мнению, также те, кто имеет доступ к гостайне, не сможет выехать из страны, военнослужащие, служащие альтернативной гражданской службы, осужденные и несовершеннолетние дети.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания не пустила гражданина РФ на рейс из Стамбула в Мексику.