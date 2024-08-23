Юрист Истомин назвал способы восстановления водительского удостоверения при его утере

По словам юриста Сергея Истомина, при потере водительского удостоверения можно продолжить езду на автомобиле, поскольку водителю будет выдана копия документа, дающая возможность управлять автомобилем с момента утери прав до их восстановления. Об этом сообщили «Известия».

Он подчеркнул, что пересдавать экзамен после утери прав не требуется.

По мнению юриста, в случае потери прав на территории РФ граждане страны могут обратиться в любое отделение ГИБДД или в МФЦ независимо от места прописки. В этом случае водителям потребуются паспорт, заявление для выдачи новых прав и квитанция об оплате госпошлины в размере двух тысяч рублей. Иностранцы, потерявшие водительские права в РФ, могут обратиться в госорганы по месту регистрации.

Он отметил, что также можно восстановить удостоверение с помощью портала «Госуслуги».

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