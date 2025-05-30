Юрист Карабанов пояснил последствия хождения полуголым по улице

По словам адвоката Александра Карабанова, снимать с себя одежду в стремлении совладать с летней жарой, которая вот-вот обрушится на страну, находясь в общественном месте, запрещено, поскольку подобные действия караются административным штрафом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что весьма открытая одежда или полуобнаженный вид — расстегнутая рубашка на голом торсе у мужчины могут стать поводом для составления протокола. В указанном случае все будет зависит от личной оценки правоохранителя.

По мнению юриста, по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» наказание за нарушение общественного порядка и выражение явного неуважения обществу предусматривает штраф от до тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток. В целом ходить в раздетом виде в нашей стране можно только в пляжных зонах, во всех остальных местах нахождение в таком виде считается правонарушением.

Он уточнил, что привлечь к административной ответственности человека, находящегося в обнаженном или полуобнаженном виде в общественном месте, могут органы правопорядка, которые могут встретить нагого прохожего самостоятельно либо приехать к нему по вызову любого другого человека.

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