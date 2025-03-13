Юрист Кристалев отметил важность страховки автомобиля в день его покупки

По словам юриста Петра Кристалева, водители обязаны оформлять страховку на приобретенный автомобиль в день его покупки. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что согласно новым правилам владелец автомашины должен оформить полис ОСАГО сразу же после заключения договора купли-продажи, поскольку из федерального закона исключен пункт о том, что после приобретения автомобиля на нем можно свободно ездить десять дней.

Ранее водителям напомнили об изменениях правил постановки на учет с 1 марта.