Юрист Крохин перечислил способы получить компенсацию при незапланированном съезде с арендованной квартиры

Несмотря на наличие всех необходимых документов, арендатор все равно может столкнуться с непредвиденными проблемами. Так, собственник попросит срочно выехать из квартиры. Однако заставить арендатора «срочно» покинуть квартиру не получится, поскольку собственник должен установить разумные сроки. По словам юриста Константина Крохина, владелец жилья должен минимум за месяц предупредить квартиранта о необходимости выезда. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что на сам переезд обычно дается три месяца, а в ряде случаев у собственника можно потребовать компенсацию, например при расчете на аренду квартиры в течение года, а владелец срочно попросил покинуть помещение.

По мнению юриста, расторгнуть договор можно только при взаимном согласии обеих сторон, в случае если арендатор отказывается покидать квартиру после установленных сроков, собственник имеет право подать на него в суд.

Он уточнил, что если квартирант за время аренды не испортил первоначальный ремонт, то собственник обязан вернуть ему залог. В случае любых нарушений обе стороны имеют право обратиться в суд.

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