Риелтор Апрелев назвал правила составления договора об аренде квартиры

Правильно составленный договор об аренде квартиры может удовлетворить интересы как арендатора, так и арендодателя, а также избавить их от потенциальных проблем и рисков. Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что обязательно должно быть в договоре об аренде квартиры. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, взаимоотношения и собственника, и нанимателя должны быть четко зафиксированы в письменном виде, то есть должен быть заключен официальный договор в двух экземплярах. Он может быть долгосрочным и краткосрочным. В первом случае они подлежат регистрации, а вторые, заключенные на год, не регистрируются.

Эксперт добавил, что договор об аренде жилья должен содержать кучу условий и деталей, которые затрагивают различные аспекты отношений арендатора и арендодателя, их прав и обязанностей, включая персональные данные и опись квартиры, порядок оплаты ЖКУ. Квартира и находящееся в ней оборудование должны быть застрахованы, в том числе от вреда со стороны третьих лиц на случай.

По его мнению, наиболее ключевым моментом в договоре является гарантийный взнос, то есть страховой депозит, получаемый собственником квартиры в качестве гарантии выполнения арендатором всех условий договора. При его заключении необходимо убедиться, что квартира сдается с согласия всех собственников и зарегистрированных на этой жилплощади.

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