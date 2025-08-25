Юрист Кузьминова: взыскав дополнительные расходы, можно увеличить алименты на ребенка
Адвокат Кузьминова рассказала, как повысить алименты на ребенка
Адвокат Татьяна Кузьминова, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе», рассказала РИА Новости, что помимо алиментов на ребенка можно получить компенсацию дополнительных расходов. Это могут быть траты на аренду жилья, медицинские услуги и посещение секций.
Адвокат поясняет, что статья 86 Семейного кодекса РФ обязывает выплачивать дополнительные расходы тому родителю, который не проживает с ребенком и не имеет подходящего для постоянного проживания жилья. Обычно это выражается в виде фиксированной ежемесячной суммы, подлежащей обязательной индексации.
«Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры», — сказала Кузьминова.
По словам Кузьминовой, дополнительные расходы могут быть взысканы в случае, если ребенок находится в состоянии здоровья, требующем значительных затрат, например, на протезирование или другие медицинские нужды.
Она подчеркнула, что можно увеличить расходы не только на основные нужды ребенка, но и на другие статьи расходов, такие как оплата обучения, участие в спортивных мероприятиях и посещение секций. Для этого рекомендуется обратиться ко второму родителю в письменной форме. Это можно сделать через любой удобный мессенджер.
«Если ответа нет или вы получили отказ: обращение в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка», — посоветовала Кузьминова.
Адвокат подчеркнула, что данный вид исков обеспечивает справедливое распределение прав и обязанностей между родителями в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ.
