Юрист Кузнецов рассказал, за что чаще всего получают штрафы дачники

Владение земельным участком не дает человеку права свободно распоряжаться своей территорией, он обязан придерживаться прописанных в законодательстве норм. Адвокат Денис Кузнецов рассказал, за что в нашей стране наиболее часто штрафуют дачников и где для поиска нарушителей применяют искусственный интеллект. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, наиболее популярным нарушением в этом отношении является самовольный захват земельных участков, то есть когда собственники обносят забором территорию, которая им по правоустанавливающим документам не принадлежит. Указанные нарушения могут быть выявлены в рамках земельного контроля, и орган муниципальной власти может наложить на физлиц штраф в размере 1-1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч. Кроме того, достаточно распространенной формой самовольного захвата земли является возведение землевладельцами построек с частичным или полным пересечением границ своего участка.

Юрист отметил, что, помимо этого, теоретически могут быть наложены штрафы от пяти тысяч до 15 тыс. рублей за неправильную установку мангалов. В законодательстве предусмотрена ответственность за несоблюдение допустимого расстояния от дома и хозпостроек — должно быть не менее пяти метров.

По его мнению, выявление указанных нарушений на загородных участках происходит это как по классическим сценариям — жалоба от соседей или обход инспектора в рамках земельного контроля, так и с использованием новейших технологий с применением дронов и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, за какие растения на участке могут оштрафовать.