Юрист Кваша назвал методы избежать выплат долгов после вступления в наследство

Наследство после смерти артиста Бедроса Киркорова осталось невостребованным — его сын Филипп Киркоров и другие родственники отказались вступать в права наследования. Как выяснилось, причиной такого решения стали финансовые обязательства покойного, которые по закону переходят вместе с имуществом к наследникам. Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что подобные ситуации не редкость, особенно когда речь идет о пожилых людях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, наряду с недвижимостью и другими активами наследники получают все долговые обязательства умершего, которые могут включать как официальные кредиты, так и займы, оформленные мошенниками без ведома семьи. Эксперт рекомендует перед принятием наследства тщательно оценить соотношение стоимости имущества и размера задолженности, поскольку последняя может существенно превышать материальную выгоду.

Юрист добавил, что при этом существует законный способ сохранить жилье, даже при наличии долгов. Если наследодатель оставляет после себя исключительно единственную квартиру и денежные обязательства, наследник может инициировать процедуру посмертного банкротства. Это позволяет списать долги, сохранив право на недвижимость, благодаря исполнительному иммунитету на единственное жилье.

По его мнению, осознанный подход к принятию наследства позволяет избежать финансовых потерь. Тщательный анализ активов и пассивов наследодателя, а также использование предусмотренных законом механизмов защиты позволяют наследникам принимать взвешенные решения в сложных имущественных ситуациях.

