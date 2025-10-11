Долг Паши Техника за песни с пропагандой наркотиков до сих пор не погашен

Долг рэпера Паши Техника в размере 20 тыс. руб. до сих пор не погашен, сообщило РИА Новости.

По информации издания, рэпер, который умер 4 апреля в Таиланде, должен был выплатить 20 тыс. руб. на основании решения суда. В двух его песнях — «12 шагов до рая» и «На магните» — эксперты нашли признаки пропаганды запрещенных препаратов. В материалах судебных приставов указано, что исполнительное производство было возбужденное 28 марта. На данный момент оно не прекращено. Штраф как вид наказания по делам об АП до сих пор числится за рэпером.

Российский рэпер и музыкальный продюсер умер в Таиланде. 40-летнего рэпера госпитализировали с сильным отравлением. Медики оценили его состояние как тяжелое. Паша Техник находился в реанимации. О смерти сообщила его бывшая супруга. Официальная причина — легочная инфекция. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» присутствовал на церемонии прощания, которая вылилась в безумное зрелище: поклонники истерили, перелазили через забор, нарушали общественный порядок.

