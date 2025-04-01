Юрист Кваша назвал способы привлечения к ответственности неплательщиков алиментов

Искусственное занижение доходов может повлечь серьезную ответственность, вплоть до лишения свободы. Наиболее часто фиктивные доходы необходимы для неуплаты налогов или алиментов. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, каким образом привлечь к ответственности тех, кто занижает себе доходы, не платит налоги или алименты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в случае занижения нарушителем налогооблагаемой базы необходимо подключать налоговую службу, чтобы совместно с ней вывести нарушителя на чистую воду.

Юрист добавил, что нарушители нередко искусственно занижают доходы не только чтобы не платить налоги, а также и для неуплаты алиментов. В последнем случае доказать факт нарушения будет нелегко. Необходимо тщательно собирать доказательную базу, после чего привлекать налоговую. Более того, судебные приставы также не заинтересованы в разрешении подобных ситуаций.

По его мнению, в целом доказательство неуплаты налогов или занижения доходов является трудоемким и кропотливым процессом.

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