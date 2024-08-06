Юрист Кваша перечислил методы возврата отданных в долг денег без расписки

Практически каждому человеку приходилось сталкиваться с тем, что деньги взяли в долг и не отдают. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что необходимо делать, чтоб вернуть средства. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, многое зависит от того, как ведет себя должник. В случае того, если должник юлит, то есть решений несколько. В случае отсутствия расписки и перевода средств на счет можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платеж и у него получилось неосновательное обогащение. В таком случае нужно подать заявление в суд как неосновательное обогащение и требовать вернуть данные деньги.

Юрист отметил, что в случае передачи средств наличкой все намного сложнее, поскольку закон запрещает ссылаться на свидетельские показания, если не было расписки. В таком случае необходимы доказательства, что у человека имелись какие-либо переговорные процессы относительно того, что он просил в долг. Следует пойти в полицию и подать заявление о том, что лицо обманным путем похитило, завладело денежными средствами и по факту мошенничества требовать возбуждения уголовного дела. После этого заемщика вызывают в отделение, где он подтвердит факт взятия средств, но скажет, что обмана не было, то факт мошенничества в данном случае не подтверждается. Однако в случае опять же добровольного отказа вернуть их нужно подать заявление в суд.

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