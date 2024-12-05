Юрист Кваша: российские приставы не могут взыскать штраф с Telegram из-за невозможности найти активы в РФ

Российские судебные приставы не смогут взыскать крупный штраф в размере 4 млн руб. с мессенджера Telegram. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист Дмитрий Кваша.

Несмотря на возбужденное в июле исполнительное производство, в сентябре приставы заявили о невозможности взыскания денежных средств.

Как пояснил юрист Дмитрий Кваша, прекращение исполнительного производства может быть связано с невозможностью обнаружить имущество должника. Даже если в настоящий момент активы не обнаружены, взыскатель имеет право неоднократно направлять исполнительный лист приставам для возобновления поиска.

В данном случае у Telegram, несмотря на законодательное требование о хранении серверов мессенджера на территории России, российские правоохранители активы не нашли. Поиск активов компаний за рубежом возможен в рамках соглашений о международном сотрудничестве.

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