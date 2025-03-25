Юрист Лунев назвал способы работы блогеров при запрете рекламы в Instagram

По словам адвоката Алексея Лунева, несмотря на принятый в нижней палате парламента законопроект о запрете рекламы у организаций, которые признаны на территории нашей страны экстремистскими или нежелательными, Instagram-блогерам* будет проще заплатить штраф в размере 2,5 тыс. руб. и продолжить рекламироваться или рекламировать что-то на своей странице, чем отказаться от указанного источника дохода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что в случае юридических лиц и компаний, закупающих рекламы, размер штрафа окажется больше, тем не менее он зависит от стоимости рекламы у конкретного пользователя соцетей. Так, размер штрафа может просто закладываться в стоимость услуг блогера.

По мнению юриста, тем не менее компании могут прописать в договоре с иностранным рекламным агентством, что рекламу можно размещать везде, кроме запрещенных соцсетей, а на деле — выложить ее в них. После этого представители данной компании смогут представить в суде официальный договор, в котором прописано, что они просили не рекламировать их на запрещенных платформах. В итоге виноватым окажется иностранное рекламное агентство, нарушившее договор, а необходимую сумму никто так и и не выплатит.

Он подчеркнул, что, следовательно, принятый закон может стать средством махинаций для бизнес-конкурентов.

Ранее стало известно, почему Instagram* и Facebook* закрыта дорога в РФ даже после снятия санкций.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена на территории России.