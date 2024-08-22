Юрист Марочкин напомнил об уголовной ответственности за побег змеи от владельца

Жители столицы стали охотнее заводить пресмыкающихся в качестве домашних любимцев. Как выяснила gazetametro.ru , скупают даже ядовитых представителей. Однако юрист Андрей Марочкин в беседе с журналистами напомнил, что за побег ползучего можно нарваться на уголовную статью.

Рост спроса на пресмыкающихся зафиксировали в ряде столичных зоомагазинов. Скупают в основном змей, в том числе и ядовитых. Выбор огромен: от маисовых полозов до полосатых гуччи. Однако не все хозяева ответственно относятся к своим гладким любимцам: часто случается, что хладнокровные сбегают. В этом случае советуют бросать все на поиски питомца, ведь последствия от самовольного выгула могут быть плачевными.

«Если змея уползла из дома и кого-то укусила, то ее хозяин понесет ответственность по статье 15 Гражданского кодекса и заплатит за лечение. Можно заплатить и по статье 151 ГК о моральном вреде. Если же наступила смерть, например от испуга, то ответить придётся уже по статье 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности», — отметил Metro юрист Марочкин.

Согласно постановлению правительства РФ от 2019 года, нельзя содержать дома мамб, тайпанов, кобр, бумслангов, винных змей и многих других. В списке также питоны длиной 4 и более метра, вараны и крокодилы. При этом четкой позиции о запрете на законодательном уровне нет, не существует и никаких проверок этих историй. Тем не менее, рисковым владельцам нужно особо тщательно следить за своими не пушистыми друзьями.

Напомним, в августе змея заползла в квартиру москвички на улице Бутлерова. Незваную гостью удалось закрыть контейнером и передать спасателям. Животное явно было домашним, но никто из соседей не сознался.

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