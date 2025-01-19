Юрист Миронов напомнил, что с 1 марта для регистрации авто ОСАГО будет не нужно

С 1 марта в России начинают действовать новые правила в сфере регистрации транспортных средств в ГИБДД. Теперь для постановки автомобиля на учет не требуется предоставлять полис ОСАГО, сообщил Анатолий Миронов, руководитель филиала московской коллегии адвокатов «Защита», в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, это значительно облегчит работу как для инспекторов ГИБДД, так и для владельцев транспортных средств.

«Для регистрации автомобиля больше не придется предоставлять полис ОСАГО. Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию», — пояснил Миронов.

Хотя, по словам источника, есть вероятность, что отмена требования о наличии полиса ОСАГО при регистрации автомобиля может привести к росту числа незастрахованных транспортных средств на дорогах. Однако юрист выражает сомнения по этому поводу, поскольку для использования автомобиля полис ОСАГО все еще является обязательным.

Специалист обращает внимание на то, что с 1 марта владельцы транспортных средств могут не регистрировать их после продажи, чтобы избежать штрафов за нарушения, совершенные новым владельцем. Однако для этого необходимо заключить договор через Госуслуги, при помощи нотариуса или обратившись в суд.

«Изменения в утилизационном сборе незначительно затронут рядовых автолюбителей, особенно тех, кто привозит машины объемом двигателя до трех литров и владеет ими более года», — уверен Миронов.

Ранее сообщалось, что в России отложили введение запрета на использование смартфонов за рулем. На данный момент, если водитель использует телефон, не оснащенный устройством для телефонных переговоров без применения рук, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.