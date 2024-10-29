Юрист Мохов: россиянин мог получить реальный срок в Турции из-за снимка в метро

Приезжему из Санкт-Петербурга повезло, что суд в Турции не приговорил его к реальному сроку. Таким мнением в беседе с aif.ru поделился юрист Георгий Мохов. Он объяснил, почему незнание законов другой страны едва не сыграло с россиянином злую шутку.

Россиянина приговорили к 1,8 года условно за фото, сделанное в метро. По предварительной версии, турист сфотографировал табличку на двери, но в отражение попала толпа женщин. Они возмутились и пожаловались на туриста в полицию. После этого петербуржец был вынужден увеличить отпуск на два месяца из-за ожидания суда.

Как отметил Мохов, во многих мусульманских странах запрещено снимать людей без их согласия, особенно, если речь идет о женщинах. Возмутиться в случае в туристом мог мужчина, который сопровождал пассажирку метро или нескольких. По словам юриста, за нарушение туриста могли отправить в тюрьму.

«Это может быть очень высокий штраф или тюремное заключение. Ограничения могут быть связаны и с фотографированием полицейских, государственных объектов», — отметил Мохов.

Мохов напомнил, что перед поездкой за рубеж нужно обязательно ознакомиться с законами страны, особенно специфическими правилами, на которых легко споткнуться.

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