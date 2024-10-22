RT выяснил детали гибели российской журналистки Паперной в Ташкенте

Российская журналистка Инесса Паперная и ее знакомый Максим Радченко скончались, по предварительной версии, от отравления болотным газом в столице Узбекистана. Канал RT поговорил с отцом погибшего мужчины и выяснил подробности инцидента.

Журналистка и ее приятель должны были вернуться из отпуска в Узбекистане 20 октября. Однако в Москву они не вернулись, а связи не было. Позже стало известно, что Паперная и Радченко отравились в номере отеля. Сейчас там проводят расследование инцидента, выясняют точную причину смерти туристов. Предварительно, пара могла отравиться болотным газом, попавшим в помещение через систему вентиляции.

Отец погибшего Максима рассказал каналу, что в день смерти сына и Инессы в отеле проводили какие-то работы по очистке бассейна. Однако связь рокового случая с уборкой установят следователи. Ответственные за гибель россиян могут оказаться в тюрьме на срок до 12 лет.

Отмечается, что журналистке Инессе Паперной было 47 лет, она воспитывала сына-подростка. Работала в таких изданиях как «Профиль» и «Лента. Ру».

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