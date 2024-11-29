ВТБ потребовал от Блиновской сотни миллионов рублей

В Арбитражном суде Москвы будет рассмотрена обоснованность требований от банка ВТБ к «королеве марафонов» Елене Блиновской. Как пишет РИА Новости, банк хочет получить от Блиновской около 270 млн рублей.

В определении суда говорится о том, что заседание состоится 22 января. Основания, согласно которым ВТБ просит включить Блиновскую в реестр требований кредиторов, пока не приводятся в материалах суда.

Напомним, что Блиновскую признали банкротом еще 13 ноября – была начата процедура реализации имущества «королевы марафонов». При этом, размер неисполненных налоговых обязательств не раскрывается.

Ранее адвокат рассказал о том, что банкротство Блиновской вряд ли сильно скажется на ходе уголовного дела.