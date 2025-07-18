Юрист назвал действия против фотографов-извращенцев

В последнее время участились случаи, когда мужчины пытаются тайком фотографировать под одеждой прохожих незнакомок. Адвокат Михаил Салкин в беседе с Life.ru объяснил , как можно привлечь таких фотографов к ответственности.

Хотя специальной статьи за подобные действия нет, юрист указывает на часть 1 статьи 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Максимальное наказание — два года лишения свободы, но на практике чаще назначают штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы.

По словам Салкина, главная сложность — доказать факт съемки. Если нарушитель успеет удалить фото без следа, останутся только показания свидетелей. Юрист советует сразу привлекать внимание окружающих и по возможности фиксировать действия злоумышленника на видео. Это может помочь, если похабник не попадает в поле зрения уличной камеры.

Юрист напомнил, что если не повезло стать жертвой скрытой съемки, нужно сразу звонить в полицию (102 или 112) и требовать составления протокола.

Напомним, недавно в Москве был скандал: подопечные гуру пикапа Алекса Лесли стали приставать к женщинам, трогая за ягодицы. Обучающим советовали нарушать личные границы, чем они занимались достаточно активно. Сам коуч живет за пределами России, пока его учеников задерживают.

Ранее сообщалось, что в Петербурге фотограф-извращенец снял девушку под юбкой и сбежал.