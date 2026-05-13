Юрист объяснил, как не подставить учителя щедрым подарком «от класса»

Родители школьников часто скидываются на подарки учителям — по 200, 500 или 1000 рублей с человека. В итоге собирается приличная сумма, и презент покупается дорогой. Но как закон считает стоимость такого подарка: по доле каждого или по общей цене? И можно ли дарить учителю подарочную карту вместо конверта с деньгами? На эти вопросы ответил адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов в беседе с редакцией VSE42.RU .

Если родители скидываются по 500 рублей и покупают подарок за 10 тысяч, подарком все равно считается сумма в 10 тысяч рублей, пояснил юрист. То есть имеет значение не то, сколько заплатил каждый отдельный родитель, а итоговая цена презента. Это правило работает независимо от количества участников сбора.

Дарить учителю наличные деньги законом не запрещено, отметил специалист. Однако здесь есть важный нюанс, связанный с этическими нормами и внутренними регламентами образовательных учреждений, которые могут ограничивать такие подарки.

Что касается подарочных карт, то их юридический статус иной. Карта, по словам адвоката, фактически является авансовым платежом за определенный товар или услугу, а не деньгами в прямом смысле слова. Это важное различие, которое может влиять на правовую квалификацию такого подарка.

Таким образом, родителям, планирующим коллективное поздравление, стоит учитывать не только этическую сторону, но и формальные юридические нюансы, резюмировал Жигатов.

