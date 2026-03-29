Юрист объяснил, когда выбивание ковров может обернуться штрафом

Традиционная сезонная уборка с выбиванием ковров во дворе жилых домов может обернуться для россиян серьезными финансовыми потерями. В зависимости от региона и сопутствующих обстоятельств размер штрафа способен достигать 5 тысяч рублей, предупреждают эксперты.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев в беседе с РИА Новости разъяснил, какая ответственность грозит гражданам за выбивание ковров в общественных местах. Юрист обратил внимание, что прямого запрета или разрешения на такие действия в законодательстве не существует, однако сама по себе эта деятельность может попадать под признаки иных правонарушений.

По словам специалиста, наиболее часто органы власти применяют региональные нормы, регулирующие соблюдение чистоты и порядка в местах общего пользования, массового посещения и отдыха. При этом максимальная сумма штрафа для граждан зафиксирована в Московской области, где она составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, эксперт пояснил, что выбивание ковров способно нарушать законодательство о тишине. В таком случае необходимо обращаться к региональным нормативным актам, которые устанавливают разрешенное время и дни для проведения шумных работ.

Моисеев добавил, что существуют и другие статьи, которые теоретически могут быть применены в подобных ситуациях. Среди них он назвал нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, что влечет штраф от 500 до 1000 рублей по статье 6.4 КоАП. Также возможно несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, штраф за которое составляет от 2 до 3 тысяч рублей, но для фиксации такого нарушения необходимо привлечение сотрудников Росприроднадзора.

При этом юрист уточнил, что некоторые специалисты ссылаются на статью 7.22 КоАП о нарушении правил содержания и ремонта жилых помещений. Однако данная норма, по его словам, распространяется на должностных лиц и управляющие компании, а не на обычных граждан.

