Стало известно, от чего будет зависеть количество грибов этим летом

Удастся ли жителям средней полосы России запастись лесными грибами этим летом, напрямую решит погода в последний месяц весны. По словам специалистов, именно май станет ключевым этапом, закладывающим основу для будущего урожая.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Виктор Асеев в беседе с РИА Новости назвал влажность и тепло одними из важнейших критериев для роста грибов. По его словам, особенно значим для будущего сезона период конца весны: именно в мае закладывается основа грибного урожая. Ученый пояснил, что если в этом месяце не будет затяжных засушливых периодов, а выпадет достаточное количество осадков при температуре воздуха в диапазоне 18–22 градусов Цельсия, то грибной сезон следует ожидать удачным.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщал РИА Новости, что первые весенние грибы в средней полосе России способны появиться уже в апреле. Он связывал это с теплой погодой, которая установится во второй половине марта.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, предупредили потребителей о том, на какие признаки стоит обращать внимание при покупке свежих шампиньонов. В ведомстве отметили, что не следует приобретать грибы с наличием слизи, постороннего запаха или темных пятен на поверхности.

