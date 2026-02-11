Юрист объяснил парадокс регистрации в апартаментах после решения суда

Российская система регистрации по месту жительства, часто называемая пропиской, столкнулась с необычным юридическим казусом. Конституционный Суд РФ рассмотрел иск москвички, которая пыталась временно зарегистрировать свою семью в петербургских апартаментах, принадлежащих ее свекрови. И хотя эти апартаменты юридически относятся к нежилому фонду, суд указал на возможность временной регистрации по месту пребывания даже на таких площадях. Как разъяснил в эфире Общественной Службы Новостей заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев, решение Конституционного суда не стало революционным.

По его словам, оно лишь подтвердило уже существующую норму закона: регистрация по месту временного пребывания возможна на объектах, не являющихся жилыми помещениями. Однако ключевое различие между «местом жительства» и «местом пребывания» сохраняется. Это означает, что полноценную постоянную прописку в апартаментах получить по-прежнему нельзя, так как они относятся к специальному жилищному фонду.

Как отмечает профессор Толмачев, данная история вряд ли спровоцирует волну подобных регистраций. На практике у паспортных столов и МФЦ просто отсутствуют необходимые регламенты и подзаконные акты для оформления такой процедуры. Даже с решением Конституционного суда в руках заявительница, вероятно, получит отказ, так как механизм его исполнения еще не создан.

По его мнению, итог парадоксален: с одной стороны, высший суд подтвердил определенную правовую возможность, расширив формальное ее толкование, с другой — эта возможность остается виртуальной, упираясь в неповоротливую бюрократическую машину. Владельцам апартаментов и подобной нежилой недвижимости не стоит обольщаться: путь к легальной регистрации в их собственности по-прежнему закрыт. Ситуация ярко демонстрирует разрыв между абстрактным толкованием закона и его практическим применением, где для реальных изменений одного решения суда, увы, недостаточно.

