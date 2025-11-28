Юрист объяснил возможные варианты решения Верховного суда по квартирному спору Долиной

Громкое дело о возврате квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной готовится к рассмотрению в Верховном суде РФ. После того как певица продала свою недвижимость в Москве, она обратилась в суд с заявлением о мошенничестве.

Три последовательные судебные инстанции удовлетворили ее требования, признав сделку недействительной и вернув квартиру прежней владелице. При этом покупательница — мать-одиночка Полина Лурье — осталась и без денег, и без квартиры.

В комментарии REGIONS управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев подчеркнул, что позиция Верховного суда будет формироваться с учетом баланса интересов обеих сторон конфликта.

«Формально ВС не занимается морально-этическими оценками, но на уровне правовой аргументации он обязан учитывать уже сформировавшиеся тенденции: по стране возник поток споров, когда после передачи квартиры продавец через суд добивается ее возврата, а покупатель лишается и денег, и жилья», — сказал эксперт.

Он добавил, что суд обязан принимать во внимание сложившуюся судебную практику по аналогичным спорам, связанным с возвратом жилых помещений после их продажи.

Эксперт выделил несколько возможных вариантов развития событий. Верховный суд может отменить решения нижестоящих инстанций и указать на необходимость двустороннего возврата — квартиры продавцу и денежных средств покупателю.

Также возможен сценарий, при котором приоритет будет отдан защите прав добросовестного покупателя, а за Долиной сохранится право взыскивать причиненный ущерб непосредственно с мошенников.

Особое значение в этом громком деле имеет аспект противодействия преступным схемам. Верховный суд не может игнорировать факты использования мошеннических методов, которые нередко маскируются под заботу о пожилых людях, считает Русяев.

Он отметил, что итоговое решение может быть направлено на четкое разграничение действительных преступлений и попыток недобросовестного извлечения выгоды из существующей судебной практики.

Ранее сообщалось, что в Балашихе вынесли приговор группе, провернувшей аферу с квартирой Ларисы Долиной.