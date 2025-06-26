Юрист объяснила, как бороться с незаконными отказами в поликлиниках

Каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь в рамках программы обязательного страхования (ОМС). Об этом напомнила в беседе с RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнева.

Законодательство четко регламентирует случаи, когда медицинская организация может отказать в помощи. Среди них – отсутствие полиса ОМС (кроме экстренных случаев), письменный отказ пациента от лечения или обращение за услугами, не входящими в программу ОМС (например, косметология). Также врач вправе отказать, если у пациента нет медицинских показаний для лечения или он пришел не в свою поликлинику без направления.

Если же отказ явно незаконен, юрист советует обязательно получить его в письменном виде. С этим документом можно обратиться в свою страховую компанию, которая обязана провести проверку. Альтернативные варианты – жалоба в территориальный Минздрав, Росздравнадзор или даже прокуратуру. В крайнем случае, защищать права придется через суд.

«Права пациентов, в том числе, на выбор врача и медицинской организации (включенной в единый реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС), профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, регламентированы положениями пункта 5 ст. 19 Закона об ОМС», — уточнила Светлана Стрежнева.

Страховые представители обязаны контролировать качество медицинской помощи. При обращении к ним они проводят экспертизу и могут обязать медучреждение исправить нарушения.

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