Юрист объяснила, как работает сервис выдачи наличных при оплате покупок

Жители России могут получать наличные не только в банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС, сообщила РИА Новости исполнительный директор юридической группы АИД Екатерина Романова. По ее словам, такая возможность закреплена федеральным законом о национальной платежной системе, который позволяет банкам заключать договоры с торговыми точками. В этом случае магазин выступает платежным агентом банка и вправе выдавать клиентам деньги при оплате товаров.

Процедура для покупателя максимально проста. Достаточно заранее предупредить кассира, указать нужную сумму и оплатить покупку картой — к стоимости товара добавляется запрошенный объем наличных. После подтверждения операции PIN-кодом касса выдает деньги, а в чеке появляется строка «выдача наличных». Никаких паспортов и заявлений не требуется, поскольку операция проходит через банковский эквайринг и подтверждается электронной авторизацией.

Банк России рекомендует лимиты: до ₽5 тыс. за раз и до ₽30 тыс. в месяц на одну карту. Конкретные ограничения и размер комиссии устанавливает обслуживающий банк. Как правило, у партнеров банка деньги выдают бесплатно, а при обслуживании карт сторонних банков возможна небольшая комиссия, сопоставимая со снятием в «чужом» банкомате.

Романова подчеркнула, что такие операции полностью контролируются банковской системой, фиксируются в чеке и считаются безопасным способом получить наличные. По ее словам, сервис доступен во многих сетевых магазинах, аптеках и на заправках, что особенно удобно в небольших городах и ночью, когда отделения банков закрыты.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила банкам платный доступ к базам данных МВД.