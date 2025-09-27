Юрист объяснила, могут ли пассажира снять с рейса из-за неприятного запаха
Сильный неприятный запах может стать причиной удаления пассажира из самолета
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Авиакомпании обладают правом снять человека с рейса, если его физический запах нарушает нормальный ход полета и доставляет значительный дискомфорт другим пассажирам. Об этом в интервью телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА рассказала старший юрист Ксения Зайцева.
По ее словам, на практике перевозчики прибегают к этой крайней мере достаточно редко.
Ключевым критерием является интенсивность и характер запаха. Резкий аромат парфюмерной продукции обычно не рассматривается как достаточное основание для удаления.
Речь идет о ситуациях, когда сильный и устойчивый неприятный запах делает пребывание в салоне самолета практически невыносимым для окружающих. Подобные случаи, по словам Зайцевой, чаще фиксируются в зарубежной практике.
Ранее сообщалось, что сотни россиян застряли в аэропорту Самары из-за невыспавшегося экипажа.