Юрист обозначил возможный статус Куценко по делу об убийстве женщины в Москве

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковью Александр Хаминский в беседе RT высказался о статусе актера Гоши Куценко по делу об убийстве женщины в Москве.

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в старой припаркованной машине, которая принадлежит актеру Гоше Куценко. Сам он узнал о произошедшем, будучи находясь в Севастополе. Предполагаемого убийцу задержали, он признался в содеянном, а также том, что взломал машину во дворе на Кутузовском проспекте.

Вскоре после новостей пошли пересуды, не было ли в бездействии Гоши Куценко косвенной вины. Как считает юрист Хаминский, в деле об убийстве женщины актер может проходить только как свидетель. Однако могут отдельно завести и еще одно разбирательство — из-за взлома машины. Здесь Куценко будет указан как потерпевший.

«Любое несанкционированное проникновение в салон уже считается как минимум правонарушением, а то и преступлением. Поэтому Куценко в данном случае правильнее назвать потерпевшим, но по другому составу», — считает он.

Напомним, изрезанное тело женщины нашли 20 января в машине на Кутузовском проспекте Москвы. Подозреваемого задержали. По его словам, транспорт он взломал еще неделю до преступления ради ночлега. Shot отмечал, что мужчина подарил москвичке розы и бутылку водки, а в ходе распития с ней поругался.

Ранее Куценко со съемок ответил на инцидент с телом женщины в его «Запорожце».