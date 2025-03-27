Юрист Оганова назвала способы вычислить скрытые платежи при подписании кредитного договора

Кредиты являются неотъемлемой составляющей жизни большого числа жителей нашей страны. По словам юриста Натальи Огановой, нередко в договоре имеются дополнительные платежи, которые не всегда очевидны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что при подписании договора заемщик в обязательном порядке должен видеть основное тело кредита и проценты, то есть график платежей, исходя из которого понятно, какая ежемесячная сумма в течение какого периода будет списываться со счета.

По мнению юриста, нередко кредит сопряжен с открытием счета в банке, и в этом случае не исключены дополнительные платежи: за открытие и закрытие банковского счета, обслуживание счета, комиссия за консультацию и т. д. К тому же не следует хранить большие суммы с целью избежать списания дополнительных средств без согласия.

Она подчеркнула, что необходимо всегда читать договор перед тем, как подписать.

Ранее аналитик Расторгуев пояснил, почему после установки самозапрета отдавать кредит в любом случае придется.