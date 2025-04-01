Юрист Оганова заявила, что современные жители РФ не догадываются об обязанностях брака

По словам юриста Натальи Огановой, молодые люди нередко поспешно вступают в брак, ничего толком не зная о второй половине, даже люди старше 35 лет могут никогда не общаться с родными партнера и ничего не знать о его прошлом, более того, большинство не догадываются об обязанностях, которые влечет за собой брак. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что во избежание разочарований следует заранее обсудить серьезные вопросы и даже заключить брачный договор. В случае если же любимый человек отказывается предоставлять информацию о себе, то существует высокая вероятность, что он что-то скрывает.

По мнению эксперта, на сегодняшний день органы ЗАГС не имеют права запрашивать справки о долгах, судимостях и заболеваниях у тех, кто желает вступить в брак. Однако сами многие молодые пары стесняются спрашивать партнера о его прошлом и финансовом положении. Ряд из них даже не знакомы с родственниками будущего мужа или жены, соответственно, не знают о возможных генетических заболеваниях.

Она подчеркнула, что культура имущественного регулирования брачных отношений должна развиваться. Если обе стороны не возражают, полезно заранее получить необходимую информацию перед подачей заявления в ЗАГС. Тем не менее человека нельзя принудить к подобному действию или заставить его предоставить данные против воли. До официальной регистрации брака пара с юридической точки зрения остается друг для друга чужими людьми.

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