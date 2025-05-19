Юрист Остапенко перечислил последствия срывания веток сирени

По словам юриста Ярослава Остапенко, срывание веток сирени согласно ст. 8.28 КоАП РФ грозит штрафом до четырех тысяч рублей для обычных граждан и до 40 тыс. рублей — для должностных лиц. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что указанные действия квалифицируются как повреждение или уничтожение зеленых насаждений.

По мнению эксперта, за обрывание или продажу растений, которые внесены в Красную книгу, вроде сирени редкого вида, адонис либо венерин башмачок, и вовсе может грозить уголовная ответственность. Сбор подобных цветов в большом объеме может обернуться штрафом до миллиона рублей либо лишением свободы.

Он добавил, что плюс к этому если кто-то стремится продать охраняемые растения, это может расцениваться как незаконное предпринимательство, что подпадает под ст. 14.1 КоАП РФ.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 1 млн руб. за сбор редких грибов.