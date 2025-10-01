Юрист оценил массовое появление контента с маргиналами в соцсетях

В социальных сетях набирает популярность специфический контент, героями которого становятся представители маргинальных слоев населения. Блогеры снимают жизнь бездомных, людей с психическими расстройствами и малоимущих, демонстрируя шокирующие условия их существования и собирая за это сотни тысяч просмотров. С правовой точки зрения, как поясняет адвокат Дмитрий Краснов, такая деятельность не нарушает законов, поскольку съемки ведутся с согласия самих героев. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с другой стороны, возникает серьезный этический вопрос о добровольности этого согласия, когда человек в отчаянном положении зависит от того, кто предлагает ему помощь в обмен на возможность съемки.

Юрист резюмировал, что, несмотря на правовую чистоту, каждый такой случай остается на усмотрение общественной морали. Ключевым критерием, по мнению эксперта, является реальное наличие помощи и отсутствие вреда, тогда как демонстрация чужих бед в развлекательном формате, хотя и законна, заслуживает общественного порицания.

Ранее он пояснил отсутствие штрафов за нарушение правил и запретов в России.