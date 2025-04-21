Юрист оценил вероятность возвращения Kia в Россию

Юрист и руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области. Александр Хаминский в беседе с RT оценил вероятность возвращения автокомпании Kia в Россию после регистрации товарных знаков.

Южнокорейская компания Kia на днях зарегистрировала целых четыре новых товарных знака в России. Многие посчитали, что в скором времени можно ожидать открытия центров в стране, как это было еще до введения санкций. Однако юрист Хаминский отметил, что радоваться рано: патентование еще не означает возвращения производителя.

По словам эксперта, Kia, скорее всего, проводит обновление юридической защиты интеллектуальной собственности в России. Даже после остановки бизнеса это снижает некоторые риски.

«Основная цель таких действий — защита от так называемых патентных троллей. Речь о лицах или организациях, которые регистрируют чужие бренды или их аналоги, чтобы в дальнейшем требовать выплаты компенсаций от реальных правообладателей. Подобные случаи нередки, особенно когда компания временно уходит с рынка», — добавил он.

Возврат прав на товарный знак обычно дороже, чем регистрация нового. Впрочем, юрист не исключил, что в будущем компания вернется. Пока же это остается на уровне предположений.

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