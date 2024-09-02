Юрист Палюлин объяснил, какие документы помогут вернуть потерянный багаж

Антон Палюлин ИА RuNews24 объяснил, как действовать, если багаж потеряли в самолете или поезде, и какие документы помогут все вернуть.

Специалист рассказал про сохранение багажа в случае утери компанией в аэропорту или во время перевозки поездом. По его словам, сохранять нужно все, что связано с рейсом, включая и посадочный талон. Важно четко знать номера самолета, направление, время и другие детали. Желательно, чтобы это было указано на оставшемся билете.

С этой информацией и личными документами нужно обращаться на стойку компании-перевозчика. В заявлении указывается ФИО, номер рейса, а главное — подробное описание багажа. Его размеры, особенности, цвет, вес, если эти данные запомнились при регистрации. Максимальные сроки обращения: 21 дня для международных рейсов, и полгода — для внутренних.

«После подачи заявления пассажир должен получить специальный документ (Property Irregularity Report, PIR), который подтвердит факт обращения и будет служить основанием для дальнейших действий. Необходимо сохранить все документы, связанные с рейсом и потерей багажа, включая посадочный талон, квитанции и другие подтверждения. Авиакомпания обязана провести поиск багажа в течение 21 дня. Если в течение этого времени багаж не найден, он считается утерянным», — сообщил спикер.

На вокзалах действует аналогичная схема. Обращаться нужно к представителю транспортной компании либо в кассу. Данные указываются те же самые.

Юрист подчеркнул, что при оформлении заявки важно взять еще один документ: подтверждение о подаче заявления. Именно оно станет основанием для дальнейших разбирательств. Если транспортная компания не реагирует в течение суток, то нужно обращаться в суд. В случае невозвращения багажа гражданин запрашивает компенсацию, причем не всегда дело ограничивается только выплатами за утерянное. Можно воспользоваться и ст. 151 ГК РФ, согласно которой дополнительно сторону обяжут заплатить за моральный ущерб. Главное, как заключил специалист, — приложить все полученные документы и подтверждения.

Ранее сообщалось, что багаж итальянской киноактрисы Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург.