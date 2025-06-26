Юрист подтвердил, что Гузееву могут привлечь по делу о виллах на Бали

Заслуженный юрист РФ Соловьев прокомментировал для aif.ru возможное привлечение Ларисы Гузеевой к делу о мошенничестве с недвижимостью на Бали.

Поводом стало заявление некой москвички Виктории Н., которая обвинила телеведущую в том, что та рекламировала застройщика Сергея Домогацкого в 2022 году. После воодушевленной покупки объекта выяснилось, что деньги якобы исчезли вместе с предпринимателем.

Юрист Соловьев отметил, что подобные схемы не редкость. Мошенники часто привлекают медийных персон, чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов. Однако с юридической точки зрения артист не обязан проверять добросовестность бизнесмена, если между ними заключен рекламный договор.

Единственное основание для привлечения Гузеевой к ответственности — доказательства ее осведомленности о мошенничестве и личной заинтересованности в схеме. Если следствие установит, что телеведущая знала о преступных намерениях застройщика и получила за это вознаграждение, против нее могут возбудить дело.

Отметим, что в личном блоге Лариса Гузеева неоднократно рассказывала о своей любви к Бали и инвестициях в местную недвижимость. В 2022 году она активно рекламировала проекты застройщика Домогацкого, но после скандала дистанцировалась от ситуации, заявив, что не имеет отношения к его бизнесу. По данным масс-медиа, сама телеведущая владеет виллой на острове, купленной еще до сотрудничества с обвиняемым предпринимателем.